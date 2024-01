Savona, i ladri colpiscono in via Ranco e scappano nei boschi: indagini dei carabinieri

I ladri continuano a colpire a Savona. Dopo i colpi messi a segno nei giorni scorsi in Piazzale Moroni e nel quartiere di Zinola nella serata di ieri un furto è avvenuto in un'abitazione di via Ranco.

Il proprietario, in vacanza all'estero, si sarebbe accorto della presenza dei malvimenti nella sua casa visto che l'allarme ha iniziato a suonare e gli sarebbe arrivata una notifica sul cellulare. I ladri poi si sarebbero dileguati nel bosco.

Immediato l'intervento dei carabinieri che stanno svolgendo le indagini del caso.

Nelle ultime ore è stato denunciato alle forze dell'ordine anche il furto di un'auto che sarebbe stata avvistata proprio in quella zona.