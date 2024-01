Si allontana dalla propria casa di Murialdo senza lasciare indicazioni: l'appello per ritrovare Sylvie

"Aiutateci a ritrovare Sylvie". Questo l'appello che giunge da Murialdo, nell'Alta Val Bormida, dove la famiglia di Sylvie Mazza non ha più sue notizie dallo scorso 24 gennaio.

La donna, di 58 anni, si sarebbe allontanata dalla propria abitazione a bordo della sua Fiat Panda grigia, un modello del 2005 targato CX 509KM. Da allora non avrebbe più dato sue notizie, così come prima dell'ultima volta in cui è stata vista.

Chiunque avesse notizie può contattare il numero 342.7809025, le Forze dell'Ordine o il numero unico di emergenza 112.