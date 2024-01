Una carcassa di balenottera in decomposizione si spiaggia sul litorale di Finale Ligure (FOTO e VIDEO)

Si è spiaggiata sui lidi tra capo San Donato e Castelletto, a Finale Ligure, una grande carcassa di una balenottera comune, lunga circa 10 mentri, che da stamattina ha fatto capolino nello specchio acqueo finalese.

Ad avvistarlo per primi sono stati alcuni natanti che, nella mattinata, si trovavano al largo di Varigotti. L'animale, parrebbe un esemplare di balenottera anche se per il momento non si hanno ulteriori informazioni in merito, è stato poi spinto dalla corrente verso la spiaggia di Finalpia dove si è arenato.

La carcassa è stata avvistata poi da decine di curiosi che, vista la bella giornata, stavano passeggiando sul litorale finalese mentre è stata avvertita la Capitaneria di Porto di Loano che si è recata sul posto per i rilievi del caso e per predisporre quanto necessario per lo smaltimento. Mobilitata anche la Polizia Locale.

Un evento non unico sulle coste del savonese, le quali si affacciano sul Santuario dei Cetacei, che riporta alla mente quanto successo la scorsa estate a Varazze quando un capodoglio inerme si andò ad adagiare sugli scogli.