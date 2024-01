Giorno della Memoria 2024, leggendo “I miracoli esistono” di Sara Rattaro

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria, una ricorrenza istituita per commemorare le vittime dei campi di sterminio nazisti. L’Olocausto, conosciuto anche con la parola ebraica Shoah (“tempesta devastante”), portò alla morte di oltre 15 milioni di innocenti, 6 dei quali appartenenti al popolo ebraico.

Tutti quelli che ne parlano, tutti quelli che ne hanno scritto, ne scrivono e ne scriveranno, lo fanno per un motivo: ricordare. Anche il Caffè Letterario di Bra (Cuneo) intende celebrare questa Giornata e lo fa raccontando il coraggio e la profonda umanità di Giorgio Perlasca, attraverso il libro “I miracoli esistono” di Sara Rattaro (Mondadori).

La trama unisce un ipotetico presente ed il racconto di una pagina di Storia che non va dimenticata e che ha bisogno di sempre nuove narrazioni, affinché diventi conoscenza, e dunque, memoria.

Una mattina del 1987 Alice, dopo la scuola, va a trovare una vicina di casa. Brigitte, ebrea ungherese da molti anni in Italia. Le aveva fatto da baby-sitter quando era bambina ed è sempre stata per lei un punto di riferimento. Le ha anche insegnato a preparare un dolce, il Challah alle mele e persino a danzare… Ma non ama parlare del proprio passato. E, all’improvviso, deve partire per Budapest. Quale mistero nasconde?

Brigitte aveva la stessa età di Alice quando, nel 1944, nella sua città occupata dalle Croci Frecciate, i filo-nazisti sostenuti dai tedeschi, lei e suo padre ebbero la fortuna di imbattersi in un uomo straordinario, che salvò loro la vita: Giorgio Perlasca.

Il commerciante italiano, detto anche l’impostore, si era finto ambasciatore spagnolo per accogliere nelle sue case protette 5mila ebrei d’Ungheria e strapparli dalle camere a gas. Impossibile trattenere le lacrime leggendo le ultime pagine, che sono di una bellezza disarmante.

“I miracoli esistono” è uno di quei libri necessari, che i ragazzi dovrebbero leggere per capire che cosa accadde davvero in quei tragici anni e come fu possibile che l’umanità arrivasse a macchiarsi le mani di sangue in questo modo. Perché tutto può ancora succedere di nuovo.