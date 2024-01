Dimensionamento scolastico, Bozzano (Lista Toti): "Dalla Provincia di Savona nessuna indicazione, solo barricate"

"Sulla scuola evidentemente servono ripetizioni al Pd e al vicesindaco di Savona, Elisa Di Padova, che attacca ma dimostra di non avere la stoffa per decidere quando è necessario. Gli accorpamenti non sono una scelta di Regione Liguria ma atti obbligati a seguito di una decisione dell'ex ministro dem Patrizio Bianchi e del governo Draghi legata al Pnrr".

E' il capogruppo della Lista Toti in Regione, Alessandro Bozzano, a rispondere alle accuse di mancata condivisione con il territorio delle scelte da parte dell'ente regionale lanciate da Palazzo Sisto nella giornata di ieri.

"Quando si è posta la necessità di indicare al Governo il secondo accorpamento da fare per rispettare la legge voluta e votata dal Pd - aggiunge il consigliere regionale varazzino - la Provincia di Savona non ha dato indicazioni, si è limitata ad alzare le barricate. Ci sono state riunioni di commissione alle quali hanno partecipato tutti i rappresentanti del territorio interessati e in quell'occasione la stessa Di Padova non ha mai indicato proposte o soluzioni".

"Da Regione sono state fatte due proposte di accorpamento e sono iniziate ad arrivare solo proteste che chiedevano l'impraticabile 'opzione zero', ossia nessun ulteriore accorpamento - prosegue Bozzano - In questa situazione, o Regione prendeva una decisione o avrebbe fatto tutto il ministero in autonomia, con il potere sostitutivo e senza certo chiedere il parere di nessuno. Per questo, un centrodestra unito ha ritenuto di prendere una decisione, certo difficile, ma inevitabile".