Elezioni 2024, il Pd albenganese punta il dito contro il centrodestra: "Per loro la città mero terreno di lottizzazione politica"

Se il centrosinistra è compatto nel sostenere la ricandidatura di Riccardo Tomatis a sindaco di Albenga, ancora altrettanto nitida non è la posizione del centrodestra circa il nome del candidato allo scranno più alto del Consiglio Comunale cittadino.

Sulla situazione del fronte opposizione interviene il Partito Democratico albenganese, con una nota rivolta proprio agli "sfidanti".

"Amare e rispettare la propria città rappresenta la base per poter operare nel suo interesse con onestà, coerenza, capacità e lealtà - scrivono i dem ingauni - Queste sono tutte caratteristiche che hanno contraddistinto questi ultimi dieci anni di amministrazione della nostra bellissima Albenga. La sua unicità rende indispensabile una profonda conoscenza, il rispetto della storia e della cultura, dei prodotti enogastronomici e dell' agricoltura, così di nicchia quanto conosciuta a livello internazionale. In questi dieci anni non ci si è limitati all'ordinario ma a realizzare dei veri e propri 'sogni': dall'attrazione di turisti da tutto il mondo alla riqualificazione urbana di alcune aree passando valorizzazione del patrimonio artistico e culturale per citarne alcuni".

"Fa malissimo vedere come il centrodestra riduca la nostra città a un mero terreno di lottizzazione partitica nel quale gli attori siedono nei salotti romani o genovesi (e che forse neanche saprebbero indicare Albenga su una cartina). La nostra città non è un terreno di conquista, ma una stupenda realtà che merita amore, passione ed onestà. Solo chi è sul territorio rappresenta una garanzia di tutto ciò e in questi anni lo abbiamo ampiamente dimostrato" chiosano dal Pd.