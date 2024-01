Caritas e ComunitàServizi connesse per lo sviluppo locale savonese: la conferenza a Palazzo Sisto

Nell'ambito del programma di eventi per i cinquant'anni di fondazione della Caritas della Diocesi di Savona-Noli, martedì 30 gennaio, alle ore 10:30, nella Sala Rossa del Municipio savonese si terrà l'incontro "Osservare. Connettere. Riconoscere. Il ruolo e la visione di Caritas e Fondazione ComunitàServizi come attori connettivi per lo sviluppo locale savonese". Modererà Paolo Pezzana e interverrà Riccardo Viaggi, assessore comunale a Welfare e Comunità.

"In un contesto di transizione epocale a crescente complessità come quello attuale sviluppo locale e solidarietà sociale non possono più essere pensati come elementi distinti - dichiarano la Caritas e la fondazione - Uno sviluppo sostenibile e prospero a livello comunitario è oggi possibile solo se pensato e praticato in un sistema di alleanze che connettano e attivino in maniera contributiva attori pubblici e privati, profit e no profit, formali e informali. I processi di 'amministrazione condivisa', in particolare la co programmazione delle politiche locali e la co progettazione degli interventi d'interesse generale, rappresentano un esempio paradigmatico di come modalità di collaborazione contributiva possano fare la differenza per lo sviluppo di un territorio rispetto a modalità di competizione estrattiva".