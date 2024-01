Giorno della Memoria, Toti: "Ogni giorno sia quello per insegnare ai nostri giovani l’uguaglianza e il rispetto"

“Oggi il nostro pensiero va alle vittime dell’Olocausto, uno dei momenti più bui della nostra storia. Ma ogni giorno deve essere quello della Memoria, per non dimenticare e insegnare ai nostri giovani l’uguaglianza e il rispetto, contro ogni forma di intolleranza. Soffermarsi a riflettere sugli orrori del passato è il miglior modo per le generazioni presenti e future per trarre insegnamento dalla storia”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel Giorno della Memoria che si celebra proprio quest'oggi, sabato 27 gennaio, nell'anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, in Polonia.

Questa sera, intanto, il palazzo della Regione in piazza De Ferrari ricorderà le vittime dell'Olocausto illuminandosi con la scritta “Per non dimenticare”.