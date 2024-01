Genoa, Cittadini per la difesa: il giocatore arriva in prestito secco dall'Atalanta

Mentre sembrerebbe destinata a conoscere il suo esito nei primi giorni della prossima, ultima, settimana di calciomercato la trattativa che porterebbe nuovamente in rossoblù Leo Skiri Ostigard dal Napoli (su di lui forte l'interesse dell'Udinese) il Genoa si muove per rimpolpare le scelte difensive a disposizione di mister Alberto Gilardino dopo l'addio di Dragusin.

Il club di Villa Rostan ha infatti ufficializzato nella serata di ieri (26 gennaio, ndr) l'arrivo in prestito secco dall'Atalanta del difensore classe 2002 Giorgio Cittadini, nella prima parte di stagione alla corte di Adriano Galliani al Monza dopo che lo scorso anno era stato protagonista di un discreto campionato al Modena, sempre in prestito dal club bergamasco.

Quasi due metri d'altezza, è uno dei tanti giovani della "cantera" atalantina lanciato già in Serie A da mister Gasperini. All'attivo può vantare anche alcune presenze in Nazionale Under 21 e una convocazione per uno stage della Nazionale maggiore con Roberto Mancini.

Dopo le rituali visite mediche, il giocatore, che nelle ultime settimane aveva patito un piccolo fastidio muscolare, dovrebbe allenarsi oggi insieme ai nuovi compagni ed essere già domani a disposizione per la sfida al Lecce.