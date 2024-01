Camouflage in ambito militare: storia e vantaggi di una strategia invisibile

Il camouflage è una delle strategie più utilizzate in ambito militare. Se organizzata ed eseguita correttamente, garantisce un vantaggio importante. Eppure si tratta di una strategia relativamente recente, che ha goduto di un’applicazione sistematica solo a partire dal primo Novecento.

Ne parliamo qui, introducendo il camouflage, presentandone i vantaggi, elaborando un piccolo ma esauriente excursus storico. Andremo poi oltre le questioni belliche, e parleremo dell’impatto del camouflage militare nell’abbigliamento civile.

Cosa si intende per camouflage

Ilè proprio ciò che il nome suggerisce: la strategia di camuffamento che permette a cose e persone di confondersi con l’ambiente circostante. Dipingere i veicoli di verde, o disegnare sulla loro scocca dei motivi che ricordano il terreno o la boscaglia, fanno parte delle tecniche di camouflage. Ancora di più, indossare durante le operazioni militari divise che richiamano ai colori e più in generale all’aspetto dell’ambiente circostante, rientrano nel camouflage propriamente detto.

Lo scopo del camouflage è ridurre la capacità del nemico di rilevare la propria presenza e i propri movimenti. Spicca per la varietà delle sue manifestazioni, che cambiano in base allo “sfondo”. Per esempio, le divise possono vertere sui toni del verde, qualora ci si dovesse confondere con un panorama boschivo; sui toni del grigio, qualora il contesto fosse urbano; giallo e ocra, se lo sfondo è desertico e via discorrendo.

E’ facile intuire i vantaggi del camouflage, ma è bene comunque proporre un riepilogo.

● Protezione dai rilevanti nemici. La conseguenza ideale del comouflage consiste nel passare completamente inosservati al nemico. Alle giuste condizioni, questa conseguenza si avvera con una certa frequenza. Da qui, l’impiego del comouflage soprattutto per le operazioni speciali, che si svolgono al di là delle linee nemiche.

● Riduzione della precisione dei colpi nemici. In caso di scontro a fuoco, il camouflage permette di ridurre la visibilità dei nemici, e quindi di essere bersagli meno facili da colpire. Lo sconto a fuoco è in effetti l’applicazione più comune del camouflage.

● Bassi costi. Le tecniche di camouflage attengono alla progettazione e alla realizzazione delle divise, nonché alla verniciatura dei mezzi e più in generale delle armi di artiglieria. Non richiedono tecnologie complicate, solo ingegno, astuzia e una certa disponibilità di materiali. In virtù di ciò, spiccano per il rapporto costi-benefici.

Camouflage: cenni storici

Nonostante la sua efficacia, il camouflage è una strategia relativamente moderna. Il motivo è semplice, e riguarda la tecnologia militare. In passato, gli scontri erano prevalentemente corpo a corpo, dunque gli effetti del camuffamento sarebbero stati annullati dalla distanza ridotta: le unità militari e gli oggetti di guerra sarebbero stati ben rilevati in ogni caso.

Allo stesso tempo, si segnalano casi di camouflage contingenti, ovvero dovute a necessità del caso e quindi sporadiche. Per esempio, Giulio Cesare fece dipingere di blu le navi in ricognizione delle Isole Britanniche.

La sporadicità delle azioni di camuffamento è proseguita anche nel Medioevo e persino nella prima età moderna. A quel tempo l’uso delle armi da fuoco era già ben attestato, ma la rudimentale tecnologia delle armi richeideva comunque scontri abbastanza ravvicinati.

E’ con l’avvento delle moderne armi da fuoco, e quindi a cavallo tra Ottocento e Novecento, che il camouflage ha preso piede. Le distanze sono aumentate, e così l’efficacia delle tecniche di camuffamento. I primi a sperimentarle su larga scala sono stati i francesi nella prima guerra mondiale: le divise blu risaltavano sul marrone e sul verde dei campi di battaglia, rendendo i soldati un bersaglio ideale per l’artiglieria. Sperimentarono dapprima il camouflage sui veicoli corazzati (in quanto estremamente visibili) e poi sull’equipaggiamento delle truppe, rendendosi conto della sua efficacia.

In breve tempo, l’innovazione è stata copiata da alleati e nemici, e il camouflage è stata una soluzione comune, anzi quasi scontata.

Oltre l’ambito militare

La diffusione delle tecniche di camouflage ha impattato profondamente sull'abbigliamento militare, producendo divise dai colori più naturali, che attraversavano le tonalità del verde, dell’ocra, del grigio. Come capita in questi casi, si è assistita a una progressivaMolti, certo per le occasioni meno formali, indossano pantaloni kaki, con motivi boschivi, e lo stesso vale per le maglie e per le camicie.

L’abbigliamento civile ispirato al camouflage militare piace in quanto esprime un ideale di azione, di avventura, di forza, trasmettendo - perché no - un pizzico di aggressività.