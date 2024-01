Tra cucina tipica e dialetto, la tradizione conquista il pubblico delle "Storie Andoresi"

Grande successo a Palazzo Tagliaferro per l'appuntamento con Storie Andoresi "I nonni raccontano" organizzato dall'assessore alla Cultura del Comune di Andora Maria Teresa Nasi e dedicato al dialetto e alle antiche ricette di un tempo, legate alla vita agricola, alle feste e tradizioni locali.

Protagonisti gli Amici del Recantu degli Andoresi, gli Amici dell'Oratorio di Conna e la Pro Loco di Andora che hanno condiviso i propri ricordi e spiegato le lavorazioni di ricette tipiche del territorio come i tortelli della signora Nella Piccardo, i "Tacui di Conna" o le frittelle di mele. Tutto rigorosamente in dialetto. Alla spianata, a realizzare per il pubblico i tortelli, c'erano Silvia Tosi che si è alternata alla conduzione dell'incontro con Monica Napoletano dell'ufficio stampa del Comune di Andora e Carmela Dulbecco.

La ricetta dei Tacui è stata spiegata dallo chef Franco Guardone, da Adriana Ordano e da Luciana Garassino. La COA ha offerto la degustazione di composta di Cipolla Belendina. La Pro Loco di Andora e gli Amici dell'oratorio di Conna hanno provveduto alla preparazione degli assaggi che sono stati dati in degustazione al pubblico che ha molto apprezzato.