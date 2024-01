L'ex ministro Bonetti sotto la Torretta per parlare di Family Act nel convegno di "Savona in Azione"

È stata la stessa Elena Bonetti a parlare, lo scorso 27 gennaio a Savona, di "Family Act", la legge da lei fortemente voluta quando era Ministra per le Pari Opportunità e per la famiglia nel governo Draghi.

L'appuntamento si è inserito quale momento clou del convegno organizzato da "Savona in Azione" dal titolo "Family Act: a che punto siamo? Dalle buone prassi del comune di Savona alle proposte per conciliare lavoro e cura e contrastare la denatalità".

L'onorevole Bonetti ha illustrato la situazione attuale a livello nazionale, indicando le azioni da mettere in atto per portare avanti una riforma strutturale del sistema italiano, garantendo una maggiore parità di genere sia nel lavoro sia nel contesto familiare.

In seguito è intervenuta la vicesindaco di Savona, Elisa Di Padova, che ha la delega, tra le altre, alle politiche educative e alla scuola, per presentare le iniziative dell’amministrazione in tema di servizi per l’infanzia e politiche per le famiglie.

Hanno preso la parola anche Pippo Rossetti, consigliere regionale di Azione ed ex assessore regionale all’Istruzione, la consigliera di parità della Provincia di Savona Raffaella Rognoni, la segretaria provinciale di Azione di Imperia Desiree Negri e infine Cristina Lodi, Segretaria Regionale di Azione e consigliera comunale di Genova un evento molto partecipato in cui i temi della famiglia, delle politiche educative e della parità di genere sono stati affrontati in modo approfondito nella loro complessità, con l’obiettivo di far conoscere il Family Act e le iniziative locali.