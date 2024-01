Sampdoria compatta e cinica, da Cittadella via con punti pesantissimi: Ghilardi e Giordano fanno 2-1

Alla vigilia mister Pirlo aveva chiesto concretezza per muovere la classifica dopo un sabato dai risultati abbastanza avversi che avevano portato la Sampdoria alle porte di Padova con un solo punto di vantaggio sulla zona play out.

E così è stato, con la ciurma genovese che traduce in fatti le parole del suo tecnico e, con un 2-1 in rimonta non solo rovina la festa di un "Tombolato" praticamente da tutto esaurito per spingere gli amaranto nella parte nobile della classifica ma allontana gli spettri delle zone pericolanti, ora a quattro punti di distanza. E lo fa con una prova all'insegna della concretezza.

La novità scelta dal tecnico blucerchiato è davanti dove, con Verre ormai con le valigie in mano verso la Turchia, parte dall'inizio l'uruguayano Alvarez con Depaoli preferito a Stojanovic, un po' come nel secondo tempo di una settimana fa contro il Parma. Dall'altra parte è il prodotto del vivaio genovese, Andrea Tessiore, la sorpresa di mister Gorini, anche se entrambi gli allenatori puntano sulla continuità tattica di modulo.

Sono le contromisure vicendevoli tra i tecnici ad avere la meglio nel primo tempo, coi due estremi difensori che, interventi di ordinaria amministrazione a parte, chiudono a guantoni bianchi la prima frazione. Qualche grattacapo lo crea la squadra di casa ma l'ordine e la disciplina dei genovesi sono osso duro per i patavini che trovano però il vantaggio solo nella ripresa col lampo di Pandolfi che raccoglie il lancio lungo di Branca e supera Stankovic (53').

Il vantaggio carica la squadra di Gori, che sfiora il raddoppio poco dopo con un tiro a giro fuori non di molto (57'), e sembra anche scuotere i blucerchiati. Giordano trova lo spazio giusto per triangolare con De Luca e infilarsi negli spazi dell'area veneta bucando Kastrati (60') e poi è Ghilardi a firmare il sorpasso lasciato tutto solo a staccare sulla punizione pennellata di Depaoli (69').

Il Cittadella si rigetta in avanti ma di fatto sono quasi nulli i pericoli per la porta di Stankovic messa in pericolo soltanto in pieno recupero quando Maistrello si inserisce sul primo palo ma sfiora solamente la traversa (94').

IL TABELLINO

CITTADELLA-SAMPDORIA 1-2

Reti: 53' Pandolfi (C), 60' Giordano (S), 69' Ghilardi (S)

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi (61' Carissoni), Pavan, Negro, Giraudo (78' Rizza); Vita (83' Maistrello), Branca, Carriero (78' Mastrantonio); Tessiore (61' Cassano); Pandolfi, Pittarello.

A disposizione: Maniero; Angeli, Amatucci, Magrassi, Frare, Kornvig, Baldini.

Allenatore: E. Gorini

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghirardi, Gonzalez, Murru (85' Barreca); Kasami, Yepes, Giordano; Benedetti (78' Askildsen), Alvarez (65' Ntanda); De Luca.

A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia; Ricci, Lotjonen, La Gumina, Girelli, Conti, Stojanovic, Delle Monache.

Allenatore: A. Pirlo

Arbitro: Fourneau di Roma