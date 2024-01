Samp, con i playout a -1 Pirlo chiede concretezza: "Importante fare risultati"

Nelle dichiarazioni pre-partita di Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria, emergono consapevolezza e determinazione in vista dell'incontro con il Cittadella. Alla vigilia del match in programma alle 16.15 (arbitro Fourneau), il tecnico blucerchiato ha sottolineato l'importanza di muovere la classifica, specialmente dopo i risultati di ieri che hanno visto l'Ascoli vincere a Como, riducendo il divario dalla zona playout a una sola lunghezza.

Pirlo ha elogiato il Cittadella, riconoscendo il loro costante rendimento positivo nella serie cadetta: " Non è il primo anno che fanno bene. Hanno una struttura solida per affrontare la Serie B, con giocatori affamati che non danno respiro. Abbiamo imparato dalla partita di andata e sappiamo di affrontare una squadra difficile ".

Il ritorno di Kasami e Benedetti, entrambi che verosimilmente saranno schierati dal primo minuto, rappresenta un rinforzo prezioso per la squadra, considerando le difficoltà nel mercato: "In questo momento facciamo fatica a fare acquisti - ha dichiarato ancora Pirlo - Siamo in pochi dietro e un difensore tornerebbe utile per dare respiro a chi ha tirato la carretta finora".