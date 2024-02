Controlli della Polizia di Stato, 3mila persone identificate: un arresto e 19 denunce

Nell’ottica del costante potenziamento dei servizi di prevenzione attuata dal Questore di Savona, la Polizia di Stato ha realizzato e incrementato, in questa settimana appena trascorsa, i quotidiani servizi di controllo del territorio che hanno visto impegnati, oltre i poliziotti delle Volanti e del Commissariato di Alassio, personale del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova.

Nel corso dei servizi realizzati tra Savona, Alassio e Albenga, sono state identificate oltre 1.500 persone e controllati 530 veicoli. Sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria nove persone e un quarantatreenne straniero è stato arrestato dalle Volanti della Questura.

Sul fronte della prevenzione, da segnalare l’emissione da parte del Questore di un provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno per quattro anni nel comune di Savona nei confronti di un cittadino italiano, residente in un'altra provincia, con precedenti penali e tratto in arresto per aver tentato di rubare all'interno di un’auto e opposto resistenza ai poliziotti. Quattro sono stati gli Ordini a lasciare il territorio Nazionale a carico di altrettanti cittadini extracomunitari.

Complessivamente, dal 22 al 29 gennaio, l’attività della Polizia di Stato, con tutte le sue articolazioni e specialità, ha realizzato oltre 800 controlli a veicoli, più di 3.000 le persone identificate e diciannove sono state quelle denunciate all’A.G.