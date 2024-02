Lutto nel cinema italiano, è mancata Sandra Milo

Lutto per il mondo del cinema italiano. E' morta infatti Sandra Milo, all'età di 90 anni, musa di Federico Fellini, ma volto diventato poi nazional popolare anche grazie alla televisione (e a trasmissioni come Piccoli Fans).



"Sandrocchia", come l'aveva ribattezzata proprio il maestro Fellini, è deceduta nella sua casa, secondo le sue volontà. A rendere noto il fatto è stata la stessa famiglia.