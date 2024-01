Lutto nell'Arma dei Carabinieri e nella comunità pietrese: addio al luogotenente Sabato Palmigiano

Sono ore di lutto per l'Arma dei Carabinieri e per le comunità di Pietra Ligure e del suo entroterra. Nelle scorse ore si è spento il luogotenente Sabato Palmigiano, già comandante della stazione Carabinieri di Pietra Ligure. Aveva 56 anni.

Originario di Torino e in Liguria dal 1990, prima presso la Stazione di Ceriale e in seguito presso l’Aliquota operativa e radiomobile della Compagnia di Albenga, era entrato ufficialmente in carica come comandante della Stazione pietrese il 23 maggio 2019, dopo aver prestato servizio nel territorio pietrese per molti anni conoscendone così perfettamente le caratteristiche e le dinamiche sociali.

Tra i primi a ricordarlo il sindaco di Tovo San Giacomo, Alessandro Oddo: "Sono stato raggiunto dalla tristissima notizia della scomparsa di Sabato Palmigiano, luogotenente in congedo dei Carabinieri e per anni comandante della Stazione di Pietra Ligure - le parole del primo cittadino tovese - Ricordo Sabato come una bella e brava persona, un professionista serio che ha portato avanti la sua missione anche con umanità e mantenendo sempre una stretta vicinanza al territorio. Era infatti presente, attento, scrupoloso, sempre prodigo di consigli e mai sopra le righe. Una grande perdita per tutti".

"Lo ricordo, oggi, con questa foto, insieme al collega Mauro Boetto, in un momento spensierato e felice, scattata lo scorso ottobre alla bella festa del suo congedo. L’Amministrazione Comunale e la comunità di Tovo San Giacomo partecipano con viva commozione al dolore della famiglia e dei 'suoi ragazzi e ragazze' per la scomparsa di Sabato Palmigiano ed a loro ci stringiamo in questo momento di dolore. Ciao Sabato" ha concluso il sindaco Oddo.