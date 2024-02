“Mia sorella è stata ritrovata stamattina in Francia, ad Antibes. È in ospedale e sta bene. Ringrazio di cuore tutte le persone che hanno condiviso il mio post per aiutarci a ritrovarla”.

Con queste parole Martine Mazza ha annunciato sui social la lieta notizia del ritrovamento della sorella Sylvie, scomparsa da Murialdo nei giorni scorsi.

Sylvie Mazza, che ha 58 anni, si era allontanata da casa a bordo della sua auto e non si avevano più sue notizie dallo scorso 24 gennaio.