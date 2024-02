Albenga: Mulatrial del Mare, per la "Daytona" sfiorate le 700 presenze

Un successo straordinario per la 16° edizione della Mulatrial del Mare. Tutta la macchina organizzatrice, messa in motodal Moto Club Albenga, ha funzionato alla perfezione. Fin dal venerdì 26 gennaio sono giunti nella zona di Vadino, partecipanti e pubblico per questo evento che anno dopo anno continua a crescere sia in termini di presenze che di gradimento.

Afferma Diego Doglio organizzatore dell’evento: "Siamo molto soddisfatti dell’enorme successo che ha riscosso l’evento. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per fare in modo che tutto fosse organizzato nei minimi dettagli. È stato un piacere inoltre vedere come pizzerie, ristoranti e locali ingauni nel giorno dell’evento e nei giorni prima fossero pieni di “trialisti” e dei loro accompagnatori”.

La giornata clou dell’evento è stata ieri domenica 28 gennaio. Dalle 9 in avanti i partecipanti si sono presentati in via Einaudi per la partenza. Il ristoro posto a metà percorso, in località Madona della Guardia di Alassio, ha permesso ai piloti di rabboccare i serbatoi delle motociclette e di rifocillarsi.

"È stato un vero orgoglio constatare che durante tutto il percorso ogni angolo, ogni slargo, ogni fermata era occasione per scattare foto sui nostri bei panorami. Ognuno ha voluto portarsi a casa un ricordo del nostro territorio, del nostro mare del nostro sole, e della nostra fantastica isola Gallinara che silenziosa e vanitosa, faceva da sfondo a scatti e video mozzafiato", sottolinea Doglio.

"Un evento che ha portato, in un periodo di bassa stagione, molte persone ad Albenga. Insieme si può e si deve fare squadra per valorizzare il nostro straordinario territorio, il tutto con una attenzione particolare all’outdoor e ai sentieri. Ringrazio il Moto Club Albenga per l’organizzazione", aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis.

"Il contributo di ogni socio, ogni amico, ogni fidanzata, moglie o compagna è prezioso affinché tutto funzioni e di questo il Direttivo del sodalizio ingauno vuole rendere grazie. Un ringraziamento sentito da parte di tutto lo staff va all'amministrazione comunale di Albenga che da sempre crede in questa manifestazione e supporta attivamente l’associazione", prosegue Doglio.

"Importantissima e preziosissima è stata la collaborazione stretta con i comuni di Alassio ed Andora, che da sempre ci ospitano e vedono di buon grado l’opera di ripristino e di mantenimento di tutta la rete sentieristica che il Moto Club Albenga continuamente svolge. Questo sport, che spesso si svolge in zone impervie e distante dai riflettori e di conseguenza poco conosciuto ai più, opera a stretto contatto con la natura e il comprensorio, lo rispetta e cerca di renderlo fruibile per tutte quelle persone che, magari la domenica con la famiglia, amano farsi una camminata tra i colori della macchia mediterranea potendo ammirare scorci e panorami di territorio meno noti", conclude Doglio.