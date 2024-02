Seminario, chiuso il Sinodo: approvati i 14 capitoli del Liber

Con l'approvazione dei quattordici capitoli del Liber Sinodalis il Sinodo "Chiesa di Savona, prendi il largo, confidando" ha scritto la sua "pagina" finale e anche una storica della diocesi, considerato che l'ultimo Sinodo si era svolto nel lontano 1955. Ora si attende solo l’ultimo passo, la pubblicazione del Libro, che sarà consegnato ufficialmente in occasione della vigilia della festa patronale di Nostra Signora di Misericordia. La quattordicesima e ultima sessione si è svolta tutta nella mattinata del 27 gennaio nel Seminario Vescovile. Il quorum per la validità della votazione è stato ampiamente raggiunto, essendo presenti sessanta sinodali sui novanta aventi diritto.

Tutti i capitoli del Libro - tranne il primo, che non necessitava di approvazione, essendo l’introduzione - hanno ottenuto ampio consenso dai membri dell’assemblea, che in quattordici schede, distribuite in successione, hanno espresso i loro placet ai singoli paragrafi (in tutto 140) che compongono il testo. Nei momenti dello scrutinio dei voti sono state lette le undici narrazioni di significative esperienze ecclesiali che confluiranno nello stesso Libro: da Casa Zaccheo a San Raffaele al Porto, da Casa Betania al doposcuola "Amici Insieme". A leggerle sono stati alcuni sinodali che hanno vissuto in prima persona tali esperienze.