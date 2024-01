Albenga 2024, Crosetto (FdI): "Uniti e compatti verso la meta con coscienza e serenità per il bene dei cittadini"

Nessuna spaccatura semmai un percorso di convergenza che porterà a breve alla nomina ufficiale del candidato sindaco.

"A differenza del Partito democratico che ha bisogno di un segretario di sostegno del calibro di Massimo Niero, sindaco di Cisano calato dall’alto per mettere pace ai conflitti interni, noi del centrodestra ragioniamo e ci confrontiamo per arrivare ad una decisione unitaria con un nome che possa davvero rappresentare il migliore candidato della nostra alleanza che è solida e non frammentata". Ad affermarlo è Roberto Crosetto, presidente del circolo di FdI di Albenga.

"In questo momento di grande confusione nel centrosinistra - dice Crosetto - noi siamo uniti coscienti del fatto che gli albenganesi sentono il bisogno di cambiare dopo anni di mal governo. Il centrodestra avrà un ruolo importante per una nuova Albenga che possa davvero aver un ruolo predominante nel Ponente a cominciare dalla sanità, dalle infrastrutture e dal turismo senza dimenticare il valore inestimabile della Piana ingauna con le aziende agricole del territorio".

"Noi siamo pronti a rappresentare e a sostenere queste voci che saranno il perno del nostro mandato con un candidato il cui nome verrà ufficializzato a breve", conclude Crosetto.