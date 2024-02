"Movimento Indipendenza con Gianni Alemanno", a Ceriale la nuova bacheca per le comunicazioni

Una bacheca riservata ai gruppi politici di Ceriale è stata assegnata al "Movimento Indipendenza con Gianni Alemanno" ed è ubicata in via Roma, nell’area pedonale in prossimità dell’asilo nido.

Spiega Fabrizio Marabello, membro della Direzione Nazionale e coordinatore di Savona e provincia del Partito: "È un ritorno alla tradizione quello di utilizzare uno spazio pubblico per fare informazione politica. Oggi la comunicazione è prevalentemente ‘social’. Con questa iniziativa, oltre a pubblicizzare l’attività locale e nazionale del Movimento Indipendenza, vogliamo dare la possibilità ai cittadini sprovvisti di internet, in particolare gli anziani, di essere costantemente aggiornati sulla linea politica del nostro Movimento soprattutto in vista delle elezioni amministrative (che si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 giugno in quaranta Comuni della provincia) e delle consultazioni europee".