Savona, risonanza magnetica del San Paolo fuori uso per un nuovo guasto. Asl2: "Il nuovo pezzo arriverà tra domani e dopo"

Un nuovo guasto alla risonanza magnetica del San Paolo, dopo quello di mercoledì scorso. In quell'occasione il guasto era stato riparato in 24 ore. Questa volta ci vorrà un po' di più. Si tratta di macchinari sofisticati e il pezzo rotto dovrà arrivare dall'Olanda ed è atteso tra domani e dopodomani.

Il guasto pone il tema di macchinari che con il tempo e l'uso si usurano e vanno sostituiti come per la risonanza in questione. Una parte delle risorse del Pnrr prevede, tra gli altri, l'acquisto di una nuova risonanza ma per la sua installazione ci vorrà tempo