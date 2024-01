Al via il 12esimo Premio Fotografico Nicali-Iren promosso da Stelle nello Sport

Ritorna l'appuntamento con il Premio Fotografico “Nicali - Iren” lanciato anche nel 2024 da Stelle nello Sport con il tradizionale sostegno di Iren Luce, Gas e Servizi, per ricordare lo storico Presidente del Coni Genova Carlo Antonio Nicali.

Nell'anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport, si moltiplicano le opportunità per celebrare la bellezza e le emozioni dello Sport, anche attraverso la fotografia. Immagini di attività sportiva agonistica o di base, con protagonisti uomini e donne di ogni età o abilità, di un variegato mondo sportivo che in Liguria conta 1997 società sportive, appartenenti a 48 Federazioni, 15 Discipline Associate, 14 Enti di Promozione e 19 Associazioni Benemerite.

Il gesto tecnico, la gioia di una vittoria, la delusione per una sconfitta ma anche e semplicemente il sorriso di chi pratica il proprio sport preferito: questi gli ingredienti delle fotografie più apprezzate dal 2013 a oggi.

Il contest è aperto a tutti i liguri: atleti, tecnici, dirigenti, famigliari o anche solo appassionati di sport. Non è necessario essere “fotografi professionisti” e i soggetti possono davvero essere i più diversi.

Sono ben 3511 le foto arrivate nei primi undici anni di concorso. Una partecipazione straordinaria che ha permesso di promuovere numerose discipline sportive e “creare” mostre emozionanti che ogni anno vengono allestite presso la Casa delle Federazioni e, ovviamente, sui canali web e social di Stelle nello Sport.

Partecipare è davvero facile. Da oggi e fino al prossimo 8 aprile è possibile inviare le proprie foto (un massimo di 3 per ogni partecipante) all'indirizzo mail foto@stellenellosport.com.

A seguire, dal 10 alle ore 12 del 26 aprile, tutte le foto arrivate saranno caricate e potranno essere votate sulla pagina www.facebook.com/StellenelloSport. Saranno ben 20 i premiati grazie alla “giuria popolare” sui social mentre la "Giuria di qualità" selezionerà 3 ulteriori foto (tra tutte quelle pervenute) i cui autori saranno premiati con tre speciali riconoscimenti.

La premiazione si terrà Sabato 25 maggio (ore 11) sul palvco della Festa dello Sport al Porto Antico di Genova e a tutti i vincitori sarà consegnata la propria foto incorniciata con la sacca di Stelle nello Sport ricca di gadget e bonus. Anche quest'anno ci saranno premi speciali per le tre foto selezionate dalla Giuria e le prime tre clasisficate della Giuria popolare.

Quali foto sono state premiate fino ad oggi? E’ possibile ammirare gli scatti premiati negli ultimi 12 anni al seguente link www.stellenellosport.com/foto/archivio-premiate. Lo Sport a 360 gradi immortalato attraverso un clic

"Si parte", annuncia Marco Callai, vicepresidente di Stelle nello Sport. "Scegliete le foto che più vi emozionano tra quelle fatte nell’ultimo anno oppure immaginate i prossimi scatti da realizzare e inviare al 12° Premio Fotografico Nicali - Iren. Li aspettiamo alla mail foto@stellenellosport.com".