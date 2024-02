Un lettore: "Chi gestisce i treni alla stazione di Savona non conosce i principi basilari dell'organizzazione"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata da un nostro lettore in merito alla gestione dei treni alla stazione di Savona:

"È fuori dubbio che il personale che gestisce il movimento, complici i dirigenti, non conosce i più elementari principi dell'organizzazione".

"Un esempio per tutti: il treno per Sestri Levante delle 09.10 non parte mai dallo stesso binario e spesso viene indicato un numero per poi essere cambiato in prossimità della partenza".

"Questa mattina è partito dal binario tronco 2. Una collocazione molto critica per le persone con difficoltà di deambulazione, ma al personale delle ferrovie questo non interessa. Evito altri commenti".