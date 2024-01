Ridimensionamento scolastico, la dirigente del Boselli-Alberti: "Andiamo avanti con la ricca attività progettuale del Pnrr"

Il Consiglio regionale ha approvato l'accorpamento del Boselli-Alberti con il Mazzini-Da Vinci a partire dal prossimo anno scolastico. Una decisione che arriva proprio nel pieno delle iscrizioni al nuovo anno scolastico ma che non incide sull'offerta formativa degli istituti.

“Il 25 gennaio ho avuto l’opportunità di esporre le mie considerazioni tecniche sui modi e i tempi della proposta di dimensionamento Boselli-Alberti e il Mazzini-Da Vinci – spiega la dirigente del Boselli-Alberti Maria Laura Tasso - in audizione presso la commissione III in Regione Liguria".

"Ho preso atto della successiva decisione in sede politica il 30 gennaio. Lo staff del Boselli-Alberti, con il supporto del personale tutto e degli organi collegiali, si accinge a portare avanti la ricca attività progettuale avviata, ad impegnarsi per il rispetto delle scadenze imposte dai Pnrr in corso e, per quanto di competenza, a garantire gli adempimenti necessari a un ordinato avvio del prossimo anno scolastico".

"Lavoreremo affinché la ricchezza dell’offerta formativa del nostro Istituto non sia depauperata: le iscrizioni in corso presso l’Istituto Boselli-Alberti restano aperte in relazione a tutti i percorsi di studio, diurni e serali, presentati nel corso delle attività di orientamento e radicati nel consueto punto di erogazione del servizio di via S.G. Bosco 6 a Savona", conclude la dirigente Tasso.