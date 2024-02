Andora, Patrizia Lanfredi si dimette dalla maggioranza e passa all'opposizione

Scesa in campo nel 2014 con la lista civica “Andora Più”, Patrizia Lanfredi ha ricoperto il ruolo di assessore alle Politiche Sociali, alle Associazioni e alle Manifestazioni e nella rielezione del 2019 con 656 voti si è guadagnata l’incarico di Vice Sindaco. Il suo operato attivo e sempre attento alle esigenze dei cittadini, le ha permesso di raggiungere ottimi risultati, investendo risorse a sostegno delle famiglie, degli anziani e dei disoccupati. Parallelamente, con la realizzazione di manifestazioni turistico-culturali, lavorando in sinergia con le varie associazioni di Andora è riuscita a creare occupazione lavorativa oltre che a promuovere il territorio.

"Ora, nel rispetto di coloro che hanno riposto la fiducia in me votandomi - conclude - è la intenzione proseguire il mio lavoro in modo concreto tra i banchi dell’opposizione, facendomi “portavoce” di tutti gli andoresi che continuano a supportarmi. Mi occuperò dei temi che da sempre ho a cuore, per il bene comune".