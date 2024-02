Nuovo testo unico sul turismo in Regione, Viale (Lega): "Novità per sostenibilità e modernità"

"Il nuovo testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche, approvato ieri dall’assemblea legislativa regionale, sarà una grande opportunità per la Liguria per avere un turismo sostenibile e al passo con i tempi, preservando il nostro l'ambiente, la cultura e le nostre tradizioni e promuovendo un impatto positivo sulla comunità".

Lo dice in una nota Sonia Viale, Consigliere della Lega e membro della III commissione Sviluppo Economico e Turismo della Regione Liguria.

"Tra le novità contenute nella nuova legge regionale, all’art. 12, la possibilità di realizzare strutture esterne agli alberghi da riservare al cosiddetto 'glamping', andando incontro a una richiesta sempre crescente di strutture di questo tipo - spiega Viale - L'aggiunta di piazzole per il glamping negli alberghi, sarà un’opportunità non solo per le strutture ricettive, ma anche per i turisti, ai quali verrà offerta la possibilità di restare più vicini alla natura, combinando le comodità dell'hotel con l'esperienza all'aperto e gli permetterà di godere a pieno di tutta la bellezza della nostra Liguria".

"La normativa approvata ieri - aggiunge ancora - prevede anche nuove tutele per le strutture ricettive già esistenti sul nostro territorio a salvaguardia delle strutture tradizionali alberghiere, ridefinendo l'ambito di applicazione della normativa, eliminando ogni riferimento a forme di gestione non imprenditoriali con carattere occasionale e saltuario e specifici articoli che citano gli obblighi e i divieti, la disciplina della tipologia delle diverse strutture, di rifugio alpino, rifugio escursionistico, case per ferie e ostello, il divieto a inserire nuove piazzole stanziali nelle strutture all’aria aperta".

"Proprio ieri l’Assessorato allo Sviluppo Economico ha inoltre presentato i bandi FESR a sostegno per gli investimenti delle imprese del turismo. Di particolare interesse, proprio per alberghi e strutture ricettive, quello sull’efficientamento energetico" conclude la consigliere Sonia Viale.