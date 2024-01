Riolfo (Lega): "Assistenti sociali riammessi ai corsi di formazione per Oss"

"Il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno, da me sottoscritto, che, accogliendo le richieste dell’Ordine Professionale e del Sindacato Unitario degli Assistenti Sociali, include nuovamente la loro figura sia per diverse docenze che per il coordinamento dei corsi di formazione Oss". Lo dice in una nota Mabel Riolfo, consigliere e vicecapogruppo della Lega in Regione Liguria.

"Una questione che ho sempre considerato urgente, poiché alcuni corsi sono già iniziati da tempo e il tema è stato portato anche in Giunta. Gli Operatori Socio Sanitari (Oss) svolgono un ruolo cruciale nel fornire assistenza e supporto alle persone fragili o bisognose di cure. Questi professionisti lavorano in contesti come case di riposo, strutture sanitarie e a domicilio, offrendo assistenza quotidiana e supporto emotivo, andando sempre più a coadiuvare e assumere funzioni a fianco delle figure infermieristiche".

"Verrà dunque modificata la DGR 149/23 e anche agli assistenti sociali sarà dunque consentito di coordinare i corsi di formazione Oss e di insegnare le materie afferenti alle aree psico-sociali, normative socio-sanitarie oltre a quelle di pertinenza sociale", conclude la Riolfo.