Sampdoria, Piccini è blucerchiato. Pirlo "chiama" Pellegrino, scambio Verre-Baselli con il Como?

Piccini (che indosserà la maglia numero 2) potrebbe però non essere l'unico innesto per il reparto difensivo: tra gli obiettivi c'è anche l'argentino Marco Pellegrino del Milan per il quale si sarebbe mosso in prima persona proprio mister Pirlo. La situazione è complessa con la forte concorrenza di altri club di Serie A come Verona e Salernitana, la Samp punta a intavolare un'operazione a costo zero ripetendo la stessa strategia adottata in occasione dell'arrivo di Agustin Alvarez.