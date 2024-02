Accorpamento scuole, un lettore: "Ci sono divergenze sostanziali tra Regione, Provincia e Istituti scolastici"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Egregio signor direttore, ho letto sui nostri giornali cartacei e online del problema degli accorpamenti delle scuole. Mi pare che fra Regione, Provincia e Istituti Scolastici ci siano divergenze sostanziali, sia su questioni procedurali che di ordine organizzativo".

"Ho sempre lavorato nell'industria e, non essendo sposato e non avendo figli, non ho una conoscenza diretta del problema. Tuttavia, ragionando con il buonsenso comune, posso dire che non mi sembrava tanto sbagliato l'accorpamento fra gli Istituti Comprensivi di Vado Ligure e di Quiliano, dato che le due aree comunali sono adiacenti".

"Mi sembra invece poco pratico mettere insieme un Istituto Comprensivo con un Istituto di Istruzione Superiore, come si voleva fare a Carcare, unendo le scuole primarie e medie inferiori locali con il polo liceale del Calasanzio, poiché si tratta di gestire scuole con problematiche molto diverse".

"Sul problema dell'accorpamento del Mazzini-Da Vinci con altri Istituti di Istruzione Superiore, dato che il Mazzini gestisce corsi professionali commerciali e turistici, lo accorperei con il Boselli-Alberti, mentre il Da Vinci, che gestisce corsi professionali di industria ed artigianato, potrebbe essere accorpato con il Ferraris-Pancaldo".

"I corsi del settore paramedico del Mazzini (ottici, odontotecnici, operatori sociosanitari) potrebbero essere gestiti a livello interprovinciale, considerando che l'Asl 1 e l'Asl 2 vanno verso una gestione integrata".

"Comunque spero che chi amministra la Regione e la Provincia di Savona ne sappia più di me, che sono un pensionato delle Funivie da oltre 17 anni".

Mario Varaldo Savona