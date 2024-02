Accordo tra Tpl e Costa per attivare un bus navetta all'interno del porto di Savona

Un accordo tra Costa e Tpl per il trasporto dei passeggeri all'interno del porto per il 2024. La compagnia croceristica ha chiesto a Tpl di ripristinare il servizio di bus che serve da navetta all'interno delle aree portuali per i suoi passeggeri.

La richiesta proviene da un'esigenza specifica di Costa, legata alla necessità di garantire un servizio ai propri passeggeri per collegare le banchine di attracco delle navi al Palacrociere. Un'esigenza che sarà particolarmente sentita nella piena stagione croceristica, nell'estate, quando ci saranno più navi e più attracchi al porto.

Dopo il sopralluogo dei dirigenti di Costa e funzionari della Provincia per esaminare e la messa a punto delle norme di sicurezza, Tpl ha ottenuto il via libera. Non è invece stato ripristinato il bus navetta di Tpl che collegava la stazione al porto croceristico perché poco utilizzato dai passeggeri di Costa.