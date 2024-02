Alassio, salgono a 9 gli attraversamenti pedonali rialzati, con 3 nuovi passaggi

Sono terminati nei giorni scorsi i lavori per l’ammodernamento definitivo degli attraversamenti pedonali rialzati che erano già presenti in città (dopo la SS1 Aurelia è stata interessata la zona di via Roma, verso ponente) e per l’installazione di tre nuovi passaggi in via Adelasia, la strada provinciale che porta alla frazione di Moglio, ed in via Gastaldi nei pressi della nuova scuola media Ollandini.

Sulla provinciale per Moglio i lavori sono stati realizzati dal Comune dopo che era stato sottoscritto nei mesi scorsi un apposito protocollo di intesa con la Provincia di Savona, proprietaria della strada, mentre con il “dosso pedonale” realizzato di fronte alla scuola di via Gastaldi, proprio all’uscita dell’Aurelia bis, salgono a nove gli attraversamenti pedonali di questo genere presenti ad Alassio.

"Puntiamo alla sicurezza stradale e l’indirizzo dell’Amministrazione all’Ufficio Viabilità incardinato presso il Comando di Polizia Locale è quello di adottare tutte le iniziative possibili per raggiungere questo obiettivo” dice il sindaco Marco Melgrati, mentre il comandante della Polizia Locale Francesco Parrella aggiunge: “Gli attraversamenti pedonali rialzati sono uno strumento utile per far ridurre la velocità ai veicoli in transito e per evidenziare una zona nella quale emerge chiaramente la precedenza dei pedoni, tuttavia non eliminano completamente il rischio di incidenti dovuti sempre più spesso alla distrazione alla guida: in questo senso continueremo ad impegnarci con attività preventive e di controllo su strada".

"Non tutti gli attraversamenti presenti in città possono essere rialzati – conclude il comandante Parrella – perché soprattutto le zone oggetto di transito abituale di mezzi di soccorso devono essere tutelate da continui sbalzi, ma l’impegno per la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e per ogni forma di tutela degli utenti della strada è quotidiano e costante".