Cairo, dopo quarant'anni di servizio si congeda il maggiore dei carabinieri Franco Laino

Ha lasciato oggi le fila dell’Arma dei carabinieri, salutato dai dipendenti e dai superiori, il neopromosso maggiore Franco Laino, dopo una carriera di quattro decenni che lo ha visto tagliare il prestigioso traguardo di ufficiale superiore, grazie ai suoi indiscussi meriti, partendo dal grado di più basso.

Il maggiore Laino, arruolato nel 1983, ha prestato servizio come carabiniere a Tornino Caselle, per poi avanzare velocemente al grado di Brigadiere, nel quale ha fatto servizio al posto di frontiera di Gaggiolo e comandato quello di Zenna (VA) fino al 1993, anno in cui, con il nuovo grado di Maresciallo, ha ottenuto l’incarico di vicecomandante della Stazione di carabinieri di Varazze e la responsabilità, in considerazione dei suoi pregressi professionali, del valico marino della località costiera savonese.

Nel 2002 è per lui cominciata una nuova avventura, questa volta nella Val Bormida, al Comando della Stazione carabinieri di Cairo Montenotte. Ma la sua esperienza era destinata a farsi ancora più variegata, negli anni successivi, con l’incarico di grande responsabilità e fiducia quale responsabile della sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale di Savona, con le due missioni di pace in Kosovo con funzioni di comando e con un impiego di sette mesi in qualità di responsabile della sicurezza dell’Ambasciata italiana in Yemen, peraltro in un periodo di forti tensioni politiche e militari.

In patria, nel 2009, ha lasciato la sezione di Polizia Giudiziaria per la Stazione carabinieri di Savona e, nel 2012, ha poi assunto il comando della Radiomobile del capoluogo fino al 2017, anno di passaggio fra le fila degli ufficiali, che ha per lui segnato il ritorno nella Val Bormida in qualità di comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cairo Montenotte, incarico nel quale ha concluso la sua brillante carriera.

Il maggiore Laino, insignito di cavalierato al merito della Repubblica e di medaglie Mauriziana, di Protezione Civile per pubblica calamità, di lungo comando e di anzianità di servizio, è sposato e padre di due figlie, che lo hanno anche fatto diventare nonno di tre nipoti, due femmine un maschio, cui a breve se ne aggiungerà un quarto. Il lavoro, dunque, non mancherà certo al maggiore neopensionato.

Nella circostanza, la Compagnia di Cairo Montenotte e il suo comandante porgono alla lunga e brillante carriera dell’ufficiale il loro plauso, e all’uomo Franco Laino un caloroso arrivederci, poiché l’Arma dei carabinieri sarà sempre la sua seconda casa.