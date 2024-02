Funerali prezzi agevolati per le famiglie in difficoltà. Il Comune di Savona rivede la convenzione con le imprese funebri

Servizi funebri a prezzi calmierati per venire incontro alle famiglie in difficoltà.

Lo aveva fatto già l'amministrazione Berruti tramite la convenzione con le imprese funebri per garantire a famiglia in difficoltà funerali a prezzi agevolati (1.700 euro, Iva esclusa sia per la tumulazione sia per la cremazione) e ora Palazzo Sisto riprende la convenzione adeguandola ai prezzi attuali.

Il servizio prevede fornitura cassa funebre per inumazione cremazione con determinate caratteristiche accessori e rivestimenti cassa , disbrigo pratiche amministrative , trasporto funebre per i Cimiteri del Comune di Savona , fornitura e posa di manifesti necrologici fino ad un massimo di 5. La vecchia convenzione del 2015, pois caduta prevedeva spesa di 1.300 euro per il servizio di inumazione e cremazione e di 1.600 per il servizio di tumulazione. manufatti, spese per il trasporto fuori dal Comune o gli addobbi floreali.