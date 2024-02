Plodio: semaforo verde, il campo sportivo è omologato per l'atterraggio notturno dell'elisoccorso (FOTO e VIDEO)

Da ieri sera, il campo sportivo di Plodio è diventato una delle piazzole sparse in tutta la Liguria omologate per l'atterraggio notturno dell'elisoccorso. Questo servizio, estremamente importante per tutti i paesi della valle, ha avuto il semaforo verde dopo le prove dell'elicottero Airgreen del 118.

"Questo risultato è frutto di un impegno costante e condiviso - commenta il sindaco di Plodio Gabriele Badano - Servirà anche al comune di Carcare, il quale non dispone di un campo adatto per l'atterraggio dell'elicottero. Dopo l'applicazione 'Plodio Smart', si tratta di un ulteriore tassello per vivere bene e in sicurezza in un piccolo paese come il nostro".

In caso di emergenza, la presenza di questa piazzola consentirà di raggiungere gli ospedali di Genova o Pietra Ligure in soli quindici minuti da Plodio, garantendo tempi di intervento rapidi e cruciali per la salute e la sicurezza dei cittadini.

Le prove di atterraggio e decollo notturno sono state possibili grazie ad una perfetta organizzazione: "Ringrazio i volontari delle croci di Carcare, Millesimo e Cairo Montenotte, l'Asl, i carabinieri e in particolare il comandante di Carcare, le nostre associazioni, la pro loco, la società sportiva e la Protezione civile, nonché tutti i cittadini che sono intervenuti".