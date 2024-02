Regione, il presidente Toti incontra il Prefetto di Savona De Rogatis

Questo pomeriggio il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato nella sede regionale in piazza De Ferrari il nuovo Prefetto di Savona, Carlo De Rogatis che da Ascoli Piceno subentra a Enrico Gullotti, ora componente del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia.

"Do il benvenuto da parte mia e di tutta la Giunta regionale al nuovo prefetto di Savona per questo incarico prestigioso che premia esperienza e competenze sempre messe al servizio del Paese. L'incontro odierno è stato occasione per rinnovare la disponibilità della Regione a cooperare con un dialogo costante, nel rispetto delle reciproche funzioni, nell'interesse della collettività e nella continuità del lavoro svolto dal suo predecessore Enrico Gullotti, che ringrazio e al quale rinnovo gli auguri di buon lavoro", ha commentato il governatore ligure alla consegna del gonfalone della Regione al neo Prefetto di Savona Carlo De Rogatis.