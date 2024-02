Savona, la Giunta ufficializza la zona a traffico limitato in via Astengo

La porzione di pavimentazione in basoli di via Astengo è da preservare sia da un punto di vista architettonico e il Comune ufficializza la chiusura al traffico della via, già fatta mesi fa.

La delibera di Giunta approvata questa mattina, infatti, non fa altro che dare il sigillo dell'ufficialità alla nuova ztl.

Tra i motivi della chiusura della via c'è anche la necessità di garantire la stabilità della stessa pavimentazione di particolare pregio storico e la volontà di estendere la zona ztl a via Astengo al fine di valorizzare lo spazio pubblico in continuità con Corso Italia e piazza Sisto IV, emersa dopo un incontro organizzato dall'Amministrazione comunale lo scorso novembre con gli operatori economici ed i residenti della via.