Sanremo 2024: date, favoriti alla vittoria, ospiti e conduttori. Tutto sul Festival

Mancano ancora pochi giorni a uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Dal 6 al 10 febbraio infatti si terrà la 74ª edizione del Festival di Sanremo, che verrà condotto per la quinta volta da Amadeus.

Le aspettative sono alte, perché la direzione artistica dello showman nel corso degli anni ha saputo proporre sempre spettacoli originali e di ampio respiro, riuscendo a intrattenere fasce di pubblico di tutte le età.

Le canzoni restano ancora top-secret, se non per i pochi prescelti della stampa italiana che hanno potuto ascoltare i brani in anteprima, motivo per il quale i principali siti scommesse hanno già potuto fare pronostici sui potenziali vincitori. Vediamo insieme chi sono i favoriti alla vittoria della kermesse 2024.

I cantanti in gara e i favoriti secondo i bookmakers

Come per le ultime due edizioni, gli artisti in gara al Festival saranno 30: ai veterani Mahmood, Alessandra Amoroso, Negramaro,etc. si affiancano i vincitori della sezione “Giovani”: Clara, Santi Francesi e i Bnkr44.

Fra gli altri big scelti da Amadeus figurano anche Annalisa, Dargen D’Amico, Diodato, Emma, Irama, The Kolors e Il Volo, oltre a figure intramontabili come Loredana Bertè, Fiorella Mannoia,

i Ricchi e Poveri ma anche Francesco Renga e Nek che partecipano con un duetto.



Molti dettagli sono già stati rivelati riguardo le canzoni, che però restano ancora inedite al grande pubblico fino alla prima serata del festival.

Dando uno sguardo alle pagelle delle maggiori testate nazionali che hanno avuto accesso alle canzoni in anteprima e facendo una media dei voti, troviamo sul podio Loredana Bertè con la canzone “Pazza” e un punteggio altissimo di 7.8, seguita da Annalisa e Angelina Mango.

Facendo invece una media dei vari pronostici offerti da alcuni dei maggiori siti di scommesse sul mercato, al momento a regnare incontrastata troviamo Annalisa, con ben il 17% di possibilità di sbancare Sanremo, seguita da Angelina Mango (13%) e Geolier (8%).





Dati più recenti: eurovisionworld.com

Secondo i bookmaker di Sisal chiudono la classifica i Ricchi e Poveri, Big Mama, Mannini, La Sad, Fred De Palma, il Tre, Clara, Alfa e i BNKR44: la vittoria di uno di loro pagherebbe 100 volte la posta.



I numeri sono in continuo aggiornamento, ma è innegabile che l’edizione 2024 si preannuncia tra le più avvincenti: con così tanti artisti di generazioni e generi diversi ci aspettiamo uno spettacolo davvero scoppiettante.



Infine ricordiamo anche quest’anno l’artista vincente si guadagnerà il diritto a rappresentare l’Italia all'Eurovision Song Contest, che si terrà a maggio in Svezia.

Cosa sappiamo sulle 5 serate all'Ariston

Come da tradizione, già dalla prima serata (martedì 6 febbraio) condotta da Amadeus e Marco Mengoni ascolteremo tutte le 30 canzoni in gara; mentre nelle due serate successive si esibiranno soltanto metà dei concorrenti, per dar più spazio a ciascun cantante.

Oltre a un regolamento aggiornato , la novità di quest’anno è che gli artisti non presenti in gara, saranno comunque sul palco a presentare le esibizioni degli altri. L’abbinamento tra gli artisti “interpreti” e “presentatori” sarà deciso tramite un sondaggio pubblico durante le conferenze stampa giornaliere della kermesse.



Un’altra novità riguarda la serata tradizionalmente dedicata alle cover: quest’anno gli artisti avranno la possibilità di scegliere qualsiasi canzone, italiana o internazionale, di qualsiasi periodo (fino al 31 dicembre 2023).

Ma non solo: verranno inoltre affiancati da uno o più artisti durante la performance della cover, sempre che non stiano già partecipando come gruppo e abbiano scelto di fare altrimenti.

Sul palcoscenico vedremo anche moltissime personalità importanti del mondo dello spettacolo: ad affiancare Amadeus vedremo oltre al già menzionato Marco Mengoni, Giorgia (7 febbraio), Teresa Mannino (8 febbraio), Lorella Cuccarini (9 febbraio) e Fiorello (10 febbraio).



Infine fra gli ospiti già confermati, c’è grande attesa per Russell Crowe, Gigliola Cinquetti, Eros Ramazzotti e Giovanni Allevi tornerà a esibirsi dal vivo dopo oltre due anni.