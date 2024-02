All’Ambra di Albenga va in scena “Muratori”, con la regia di Silvio Eiraldi

Sabato 3 febbraio 2024, alle 21,00, sul palco del Teatro Ambra di Albenga arriva “Muratori” di Edoardo Erba.

Con la regia di Silvio Eiraldi, in scena si esibiranno Luca D’Angelo, Giovanni Bortoli e Gaia De Marzo, nel quarto appuntamento e secondo spettacolo in abbonamento della nuova Stagione del Teatro Ambra di Albenga, la rassegna della Teatro Ingaunia, diretta da Mario Mesiano, con il contributo del Comune di Albenga, Assessorato alla Cultura.

“Muratori è uno spettacolo a cui tengo molto - afferma Mario Mesiano, direttore artistico del Teatro Ambra - un po’ perché torna da noi Silvio Eiraldi, regista dell’opera, insieme a tre bravi attori, e anche per il tema trattato, non dimentichiamo che una delle numerose battaglie combattute per il nostro Teatro fu proprio quella contro la trasformazione in un supermercato, che è appunto il tema della narrazione”, conclude Mesiano.

“MURATORI” di Edoardo Erba, regia di Silvio Eiraldi.

In una notte infinita e sospesa, due muratori sono al lavoro per chiudere con un muro il palcoscenico di un teatro in disuso: l’area è stata ceduta al supermercato confinante che deve ampliare il magazzino. È un abuso, bisogna lavorare in fretta, e i due si impegnano con tutte le loro forze per finire prima che venga il giorno.

Ma il teatro è un luogo magico, e profanarlo significa scatenare presenze nascoste, irrazionali, capaci di scavare voragini di emozioni nel cuore dei due ignari manovali: l’incontro con una enigmatica e sensuale signorina Giulia scompiglierà il loro destino e quello del teatro. Infatti, i due poveri lavoratori, cui la notte e la stanchezza avevano già offerto il destro per parlare dei massimi sistemi pur sempre in coerenza con la loro identità, si confronteranno anche duramente, fino addirittura a creare i presupposti per scombinare il sodalizio edile che avevano cercato di avviare, lasciando sul terreno di quella contesa i rottami delle rispettive esistenze. Che poi sono anche i rottami di quel muro abusivo la cui realizzazione stenta a divenire impresa compiuta.

Prossimo appuntamento per AlbengAteatro2024”, venerdì 1marzo 2024 con lo spettacolo “Non so se tu sai che lo so”, terzo dei cinque spettacoli in abbonamento.