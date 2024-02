Lions Club Loano Doria, visita del Governatore del Distretto 108Ia3

Grande serata venerdì 26 gennaio, organizzata dal Lions Club Loano Doria, in occasione della visita del Governatore Oscar Bielli del Distretto 108Ia3, nell'affascinante sito del ristorante Yach Club alla Marina di Loano.

Non solo grande partecipazione di soci e non, ma un incontro piacevole e costruttivo in un ambiente di serenità ed amicizia. Al tavolo della presidenza il sindaco di Loano, Luca Lettieri. Presente anche il Leo Club Loano Doria nel quale è entrato un nuovo socio: Simone Careddu.

Durante la serata si è anche votato per la candidatura alla carica di Secondo Vice Governatore della socia Nicoletta Nati ed il Presidente del Club Loano Doria - Marco Careddu - ha ricevuto la carica dal Vice Governatore presente, di Presidente di zona.