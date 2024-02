Andora. Lanfredi all'opposizione, la maggioranza guarda avanti. Demichelis: "La sua un'operazione di lifting politico"

"Giova ricordare che la consigliera Patrizia Lanfredi ha rimesso la delega alle Manifestazioni nell’estate 2022 e ha comunicato ufficialmente il suo distacco dal gruppo consiliare 'Andora+' ben due mesi fa. Tecnicamente, in Consiglio Comunale è capogruppo di se stessa, ma concretamente non è cambiato nulla e l'attività amministrativa è andata avanti lo stesso: non ha partecipato a numerose sedute in Consiglio Comunale che ha, invece, continuato a operare speditamente, dando avvio a importanti opere e servizi per Andora".

Arriva a distanza di qualche ora la replica da parte del sindaco Mauro Demichelis e del resto dell'attuale maggioranza andorese alle dichiarazioni della consigliera comunale Patrizia Lanfredi.

"Ancora una volta Patrizia Lanfredi tace sui temi importanti - prosegue il primo cittadino - L’annuncio è solo un tentativo di 'lifting politico' volto a cercare di coprire la sua inadeguatezza nell'affrontare i problemi più concreti tenuto conto del ruolo che ha ricoperto. Tutto questo pur avendo goduto della mia piena fiducia e di ampi poteri per potersi occupare al meglio degli andoresi. Invece, ha preferito scappare dalle situazioni più difficili e dalle ben note questioni legate all'acqua, concentrandosi solo su ciò che le poteva portare un vantaggio in termini di immagine e consenso personale".

"E’ nelle difficoltà che si misura la preparazione, il coraggio e la capacità di reagire e prendere decisioni per la collettività - continua Demichelis - La consigliera Lanfredi ha attuato una strategica ritirata, al contrario di chi è rimasto in prima linea nei momenti più delicati attraversati da Andora, lavorando sui grandi progetti da cui tutta la collettività trarrà vantaggio, ottenendo risultati concreti".

Anche l'attuale capogruppo di maggioranza, il consigliere Ilario Simonetta, interviene sulla vicenda: "La consigliera Lanfredi ha lasciato da tempo una squadra compatta e motivata a lavorare fino all’ultimo giorno di mandato per realizzare e favorire importanti opere pubbliche, strategiche per lo sviluppo sociale, economico e urbanistico di Andora - dichiara - La sua assenza sui grandi temi dimostrano la sua distanza prima di tutto da coloro che cercano di prendere le decisioni migliori per tutta la collettività. Evidentemente è in cerca di un nuovo posizionamento politico e pensa più al traguardo delle prossime elezioni che a quanto si deve fare ora per Andora. Siamo in attesa di verificare se questa nuova via intrapresa la porterà a fare finalmente proposte concrete e utili anche ai cittadini"