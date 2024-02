L'assessore Gratarola al collegio di Direzione dell'Asl 2: primo di una serie di incontri nelle aziende sanitarie liguri

E' iniziato con il collegio di Direzione della Asl 2 savonese il ciclo di incontri che l'Assessore alla Sanità Angelo Gratarola ha in programma con i vertici delle aziende sanitarie della Liguria.

"Siamo all'inizio di un anno impegnativo e pieno di sfide per il sistema sanitario ligure che, accanto ad oggettive difficoltà, presenta grandi professionalità e risorse che devono passare anche attraverso un ripensamento delle organizzazione delle attività per essere impiegate al meglio - dichiara Angelo Gratarola - Focus particolare merita anche lo sviluppo di un tavolo regionale per la revisione dei prontuari farmaceutici alla luce dell'introduzione di nuovi farmaci anche in ambito oncologico in un'ottica di appropriatezza e sostenibilità del sistema. Il canale aperto con AIFA sarà sicuramente di aiuto nella migliore definizione dei protocolli di utilizzo dei farmaci sperimentali. Con questo spirito ho iniziato un percorso di condivisione con i vari collegi di direzione delle Aziende Sanitarie".

L'incontro con il collegio di Direzione dell'Asl 2 è stata l'occasione per il neo Direttore Generale Michele Orlando, confermato alla guida dell'Azienda dopo l'incarico da Commissario, di presentare il nuovo Direttore Sanitario Francesco Sferrazzo, confermare il Direttore Amministrativo Laura Lassalaz e il Direttore Socio Sanitario Monica Cirone.

"L'Asl 2 presenta un territorio particolarmente complesso che Regione Liguria segue con grande attenzione - ha continuato Angelo Gratarola - Accanto al rafforzamento dei presidi ospedalieri esistenti, dal San Paolo di Savona al Santa Corona di Pietra Ligure, dal San Giuseppe di Cairo Montenotte al Santa Maria di Misericordia di Albenga, si lavora per innovare le strutture con le risorse del Pnrr e con ulteriori investimenti come la realizzazione del nuovo Monoblocco dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure la cui gara per la progettazione è prevista entro l'estate".