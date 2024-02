Genoa, muscoli e fantasia per l'attacco di Gilardino: ufficiali Ankeye e Vitinha

Si va a completare ufficialmente, a poche ore dalla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, anche l'attacco del Genoa, finora croce e delizia per Alberto Gilardino.

Se la qualità e la resa messa in campo da chi ha avuto finora a disposizione il tecnico sono state mattone fondamentale dei 28 punti raggiunti dalla ciurma rossoblù, difficile dire altrettanto della continuità con cui il reparto è stato arruolabile, specialmente a causa degli infortuni che spesso l'hanno decimato.

Due le ufficialità giunte quindi in queste ultime ore di trattative per quanto riguarda il reparto offensivo, che si vanno ad aggiungere alla respinta da parte della società degli interessi giunti da Sassuolo e Fiorentina per Albert Gudmundsson. Dei due, decisamente più convinto l'attacco dei viola che sarebbero arrivati a offrire una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro (bonus inclusi), mentre i neroverdi avrebbero abbozzato un'offerta di circa 16 milioni: in entrambi i casi da Genova la risposta sarebbe stata il no, per il gioiello islandese però potrebbe riaprirsi un'asta la prossima estate.

per quanto riguarda gli ingressi, dai moldavi dello Sheriff Tiraspol è stato prelevato per una cifra di circa 2 milioni e mezzo il nigeriano classe 2002 David Ankeye, finora autore di 13 presenze e 5 reti nella Liga moldava, oltre a 12 apparizioni europee (divise tra preliminari di Champions ed Europa League) con 3 marcature. Un attaccante dalla buona prestanza fisica, abile specialmente in campo aperto che rappresenta un prospetto per il quale lo stesso Gilardino ha affermato serviranno tempo e pazienza.

L'ultimo arrivo ufficializzato nella mattinata odierna è invece quello di Vítor Manuel Carvalho Oliveira "Vitinha" che arriva in prestito con diritto di riscatto (fissato per ora a 25 milioni di euro) dall'Olympique de Marseille. Il ventitreenne portoghese, in grado di giocare sia come prima punta che in affiancamento a un attaccante come Retegui o Albert, era arrivato al Vélodrome proprio un anno fa dallo Sporting Braga deludendo le aspettative con 6 sole reti in 43 presenze. Al Grifone il compito di rilanciarlo.

Nella stessa operazione è intanto diventato definitivamente un giocatore del Genoa Ruslan Malinovskyi: per il centrocampista ucraino, giunto sotto la Lanterna con la formula del prestito con diritto di riscatto, il club genovese verserà ai biancazzurri francesi 7 milioni di euro.