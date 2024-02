Diocesi Savona-Noli, domenica nelle parrocchie la 46esima Giornata per la vita

Domenica 4 febbraio nelle diocesi italiane si celebrerà la 46ª Giornata per la Vita. Il tema scelto per questa edizione dalla Conferenza Episcopale Italiana è "La forza della vita ci sorprende. Quale vantaggio c’è che l’uomo guadagni il mondo intero e perda la sua vita? (Mc 8,36)".

"Il rispetto della vita non va ridotto ad una questione confessionale, poiché una civiltà autenticamente umana esige che si guardi ad ogni vita con rispetto e la si accolga con l’impegno a farla fiorire in tutte le sue potenzialità, intervenendo con opportuni sostegni per rimuovere ostacoli economici o sociali", scrivono i vescovi italiani in un messaggio.