"Finale Aperto-Dibattiti sul Presente", incontro con il giornalista Francesco Battistini: si parlerà del conflitto nella Striscia di Gaza

Nuovo incontro della rassegna "Finale Aperto-Dibattiti sul Presente". Sabato 3 febbraio, ore 18 nei locali della Libreria Cento Fiori, situata in via Ghiglieri a Finalmarina, Francesco Battistini, inviato speciale del Corriere della Sera, di ritorno da Israele e Gaza, parlerà del sanguinoso conflitto nella Striscia fra l'esercito di Israele e Hamas, seguito al massacro perpetrato il 7 ottobre dall'organizzazione terroristica.

Il maledetto muro. C’è sempre un muro che taglia la storia fra Israele e Palestina. Fino a ieri, quello costruito da Ariel Sharon dopo la seconda intifada, e che separa Israele dalla Cisgiordania. Da vent'anni, e oggi tornato di drammatica attualità con la guerra scoppiata dopo il massacro del 7 ottobre, c’è il muro che chiude Gaza. Centoventi giorni di guerra, e non se ne vede la fine. Quasi trentamila innocenti palestinesi uccisi, in risposta all'attacco di Hamas contro migliaia di pacifici israeliani che vivevano nel sud del Paese.

Il muro di Gaza non divide solo due popoli che probabilmente non avranno mai i due Stati. E’ anche la barriera di separazione fra modi diversi d’intendere la convivenza, la tolleranza, la libertà, la democrazia, la pace. Stai con Israele o stai coi palestinesi? La domanda è quasi un’arma puntata su chiunque esprima un’opinione a proposito del conflitto arabo-israeliano, che dura da quasi ottant'anni e che tocca ancora i temi dell’antisemitismo e dell'islamofobia, dell’Occidente contro tutti, dello scontro di civiltà e di religioni.

Fare giornalismo in questa guerra infinita è difficilissimo. Perché anche l’informazione, più che altrove, è un’arma. E le strumentalizzazioni, i falsi, le intimidazioni sono il pane quotidiano d’ogni inviato in quelle terre. Francesco Battistini e Mimmo Lombezzi, una lunga esperienza di conflitti in giro per il mondo e nel Medio Oriente, ci raccontano che cosa vuole dire - anche stavolta – guardare, capire e scrivere sotto le macerie del muro di Gaza.

Francesco Battistini è un inviato speciale del Corriere della Sera. Ha lavorato al Giornale di Indro Montanelli, che poi ha seguito nell'avventura della Voce. Scrive di esteri, ma s’è occupato anche di politica, di cronaca e di costume. Ha seguito a lungo una quindicina di conflitti, oltre che eventi e crisi internazionali dai Balcani all’Afghanistan, dall'Iraq all’Ucraina, dalla Libia al Medio Oriente, da Cuba all’Estremo Oriente. Ha lavorato agli uffici di corrispondenza di New York, Londra e Berlino. È stato per dieci anni capo dell’ufficio di corrispondenza da Gerusalemme e inviato d’area a Tunisi. È coautore di “Che cosa è l’Isis” (Fondazione Corriere), “Maledetta Sarajevo” (con Marzio G.Mian, Neri Pozza), “Fronte Ucraina” (Neri Pozza). Ha ricevuto, tra gli altri, il Premio Saint-Vincent e il Premiolino.

Mimmo Lombezzi. Giornalista tv. Ex autore di “Telecomando” (con Tatti Sanguineti e Alberto Farassino) “Stupidissima” (con Freccero) “Isole comprese” (con Didi Gnocchi) “Link” e “Mission” (con Sabina Fedeli) “Storie di confine”, “Blog notes”(con Lorena Bari). Ha scritto Cieli di piombo (ed.E/O) e Bosnia, la torre dei teschi. Collabora con Il Fatto Quotidiano, il SecoloXIX. Passioni: pittura, scultura e aikido.