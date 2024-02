Samp, mercato chiuso con gli arrivi di Darboe e Leoni. La Gumina al Mirandes, si pensa allo svincolato Okaka

Sono Ebrima Darboe e Giovanni Leoni gli ultimi acuti della sessione invernale di calciomercato della Sampdoria. Ieri la conclusione della finestra del cosiddetto mercato di riparazione in cui il club blucerchiato, nonostante le note difficoltà imposte dalla situazione societaria, è riuscito a muoversi in maniera più che dignitosa.

Dopo Agustin Alvarez in attacco e Cristiano Piccini in difesa, per il centrocampo ecco Darboe in prestito dalla Roma: il 22enne gambiano, reduce dalla Coppa d'Africa giocata con la sua Nazionale, è cresciuto nel vivaio giallorossi e arriva a Genova dopo l'esperienza con gli austriaci del Lask Linz. Per mister Pirlo un jolly importante da spendere sulla linea mediana del campo. In prospettiva è invece da leggersi l'acquisizione di Leoni, classe 2006, proveniente dal Padova. Difensore sulle quali sono risposte grandi aspettative, sarà inizialmente aggregato alla Primavera anche se non si esclude un graduale coinvolgimento in Prima Squadra.

Non solo però movimenti in entrata: La Gumina si è trasferito in prestito secco agli spagnoli del Mirandes (Serie B), stessa formula anche per il passaggio di Delle Monache al Vicenza (Serie C). Dopo quella di Lemina, si registra inoltre la conclusione del prestito di Panada che torna così all'Atalanta. Sono rimasti invece nella rosa blucerchiata Verre e Askildsen: per quanto riguarda il primo, dopo il rifiuto di trasferirsi in Turchia, niente da fare anche per lo scambio con il Como che avrebbe portato Baselli alla Samp. Il norvegese ha invece rifiutato il trasferimento all'Hansa Rostock (Serie B tedesca).