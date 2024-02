Andora, cade da tre metri mentre sta lavorando: giovane in codice rosso al Santa Corona

Incidente sul lavoro ad Andora oggi nel fine mattinata: grave un giovane di 26 anni.

L’allarme è stato lanciato poco prima delle 13, per la caduta del 26enne da circa 3 metri di altezza, in via Mezzacqua.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Andora e i sanitari del 118. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato, cosciente, in ambulanza, seguito dall'automedica, al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

Il giovane versa in condizioni gravi, ma non è in pericolo di vita.