Forza Italia, Luigi Pignocca e Luciano Stazi alla guida del partito a Savona

Il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco ha nominato il dottor Luigi Pignocca, già sindaco del comune di Loano, commissario della provincia di Savona, e il signor Luciano Stazi, imprenditore e responsabile di un centro medico, commissario per la città di Savona.

“Desidero ringraziare Marco Melgrati per il lavoro svolto fino ad ora e gli amici Pignocca e Stazi per aver accettato di assumere la guida del nostro partito nell’importante realtà Savonese – afferma Bagnasco -. Sono certo che contribuiranno in maniera importante per ottenere un risultato significativo alle prossime elezioni amministrative ed europee”.

Pignocca, assumendo l’incarico afferma: “Sono molto onorato, desidero innanzitutto ringraziare il coordinatore regionale Carlo Bagnasco e il segretario nazionale Antonio Tajani per la fiducia che mi hanno accordato”.

“Sono consapevole che i prossimi mesi saranno molto impegnativi, visto il duplice appuntamento elettorale che ci aspetta sia in provincia di Savona con 40 comuni al voto sia e soprattutto per le elezioni europee. Forza Italia, il movimento fondato da Silvio Berlusconi e oggi sapientemente guidato da Antonio Tajani, saprà ottenere un grande risultato perché rappresenta l’ideale moderato ed europeista di molti italiani”, conclude Luigi Pignocca.