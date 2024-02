Genoa bloccato e impreciso, a Empoli finisce 0-0 ma è l'ottavo risultato utile consecutivo

Due vittorie consecutive in Serie A, in casa Genoa , non le si ricordavano da tempo quasi immemore, tre in fila figurarsi. E non ci riesce nemmeno la formazione di Alberto Gilardino che torna dalla "Castellani - Computer Gross Arena" con uno 0-0 che vale un punto ma soprattutto l'ottavo risultato utile consecutivo portandosi a quota 29 punti in partita.

La costruzione è difficoltosa e imprecisa da parte di entrambe le compagini, che così si affidano ai calci piazzati per provare davvero a pungersi. Per i padroni di casa ci prova Luperto, murato dalla difesa genoana (12'), mentre la risposta è di Sabelli che però si fa pizzicare in fuorigioco sugli sviluppi di un corner prima di colpire di testa e quindi col piede (26').

Un Genoa lento e impreciso a cui mister Gilardino (dalla tribuna a causa della squalifica per somma di ammonizioni) prova a dare nerbo e vitalità davanti inserendo subito Ekuban. Eppure più pericolosa è ancora la squadra di "Didi" Nicola col tiro di Cambiaghi deviato provvidenzialmente sul palo da Bani (51'), finché gli sbadigli non prendono il sopravvento con il Grifone che fatica a darsi ritmo e la squadra di casa che, tolto Cerri, fa dormire donni tranquilli alla retroguardia genoana.

A quel punto i due tecnici, nella loro bloccata partita a scacchi, tornano a dare peso e forze fresche davanti: la panchina empolese opta per l'ex Destro, Gila manda in campo per l'esordio Vitinha. E proprio l'ex Sporting Braga suona la carica per l'occasione più clamorosa dell'intera partita fino a quel momento, quando Luperto sulla linea salva il pallonetto di testa di Spence (77') e poi è ancora il Genoa nel finale a sfiorare il gol ma il tuffo miracoloso di Caprile sulla rasoiata di Gudmundsson (89') spegne le speranze di vittorie dei rossoblù che finiscono addirittura in dieci per l'espulsione per somma di ammonizioni di De Winter.